Государство хочет вернуть себе Домодедово. Аэропорт оказался под иностранным влиянием

Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждает, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвиняют в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры. В Домодедово заявляют, что аэропорт действует в рамках закона, но окончательная позиция будет сформирована после ознакомления с иском. Первое заседание арбитража назначено на 28 февраля.

Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющего операционными компаниями аэропорта Домодедово. Надзорное ведомство также требует признания недействительной смены юрисдикции ряда структур холдинга. Иск, с которым ознакомились «Ведомости» и «Коммерсантъ», зарегистрирован 28 января, первое заседание Арбитражного суда Московской области назначено на 28 февраля. Поводом для обращения в суд стала многомесячная проверка, в ходе которой изучались сделки с активами, порядок выделения земель и строительство объектов.

Справка Аэропорт Домодедово получил статус международного в 1992 году, а с 2004-го был крупнейшим в России. В 2015 году его по пассажиропотоку опередил Шереметьево. Сейчас Домодедово является базовым аэропортом авиакомпаний международных альянсов Star Alliance и OneWorld. Регулярные перевозки осуществляют 40 авиакомпаний по более чем 100 маршрутам, 9 из которых не имеют аналогов в стране. Ежегодный пассажиропоток превышал 20 млн человек. В 2024 году он снизился: за 10 месяцев пассажиропоток составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

По версии Генпрокуратуры, группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем, что противоречит законодательству.

В иске указано, что стратегически важные объекты — аэродромная инфраструктура, пассажирские терминалы и грузовые комплексы — не могут управляться иностранными инвесторами без согласования с правительственной комиссией.

Согласно материалам дела, структуры аэропорта контролируются резидентами иностранных государств — владельцем Домодедово Дмитрием Каменщиком (Турция, ОАЭ) и председателем наблюдательного совета Валерием Коганом (Израиль). До 2016 года Домодедово контролировали граждане острова Мэн, затем 100% «ДМЕ лимитед» приобрела мальтийская «Аламо лимитед», конечным бенефициаром которой стал Каменщик. Генпрокуратура утверждает, что Коган также фактически контролировал активы, получая сопоставимый объем дивидендов.

close Владимир Трефилов/РИА Новости

С 2016 года, по версии надзорного ведомства, Каменщик и Коган создавали новые юрлица и устанавливали контроль над стратегическими активами без согласования с властями. В результате была сформирована группа из 25 компаний, каждая из которых имеет стратегическое значение.

В 2024 году владельцы Домодедово якобы попытались скрыть иностранное участие, передав стратегические активы под управление ООО «ДМЕ холдинг».

Однако они не раскрыли ФАС России реальную структуру владения, скрыв роль Когана и участие ирландского инвестора DME Airport Designated Activity Company. Это позволило получить одобрение сделки без необходимых проверок.

Прокуратура также обвиняет владельцев в саботаже модернизации инфраструктуры и нецелевом расходовании бюджетных средств, что, по версии ведомства, привело к хищению.

В Домодедово заявляют, что аэропорт действует в рамках закона, но окончательная позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

Запросы в Генпрокуратуру пока остаются без ответа.

Юристы отмечают, что прокурорской проверке предшествовал детальный аудит, а подобные иски часто удовлетворяются судами. Однако известны случаи, когда прокуратура отказывалась от требований, если ответчики предоставляли убедительные доказательства. В целом же практика складывается не в пользу частных владельцев стратегических активов.

Нарушения в Домодедово

Попытки вернуть Домодедово государству предпринимаются не впервые.

В 2008 году Росимущество пыталось оспорить приватизацию, но суд отклонил иск.

В 2011 году после теракта в аэропорту (37 погибших) тогдашний президент Дмитрий Медведев требовал раскрыть информацию о собственниках.

Позже были возбуждены дела о нарушениях при передаче земель и халатности при реконструкции объектов, однако большинство из них завершились без серьезных последствий для владельцев.

В 2015 году Каменщика и топ-менеджеров обвиняли в оказании небезопасных услуг. Фигурантов поместили под домашний арест, но в июле 2016 года освободили. Генпрокуратура утверждала, что состава преступления в действиях обвиняемых не было и четырежды направляла руководству Следственного комитета представления о прекращении дела, которое закрыли в том же году.

В 2020 году Следственный комитет возбудил дело о халатности при реконструкции аэропорта с ущербом 107,2 млн руб. Следствие утверждало, что с 2012 по 2019 год работы по модернизации полос и рулежных дорожек не контролировались должным образом. Итогов расследования публично не сообщалось.