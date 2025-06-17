В Госдуме начали обсуждать запрет популяризации эскорт-услуг

Депутат Андрей Свинцов заявил в разговоре с RTVI, что в Госдуме начали обсуждать запрет пропаганды эскорт-услуг.

Свинцов предложил считать эскорт-услуги равнозначными проституции. Он считает, что депутаты должны ясно обозначить: эскорт — это фактически проституция, даже если это не называют прямо. Свинцов убежден, что это должно вызывать общественное порицание.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас в интернете появилось много подкастов, в которых женщины рассказывают, как живут за счет мужчин: сопровождают их на мероприятия и помогают в личной жизни.

«Уверен, что как только поправки будут приняты, соцсети и телеканалы быстро это вычистят самостоятельно. Дополнительных разъяснений не потребуется», — отметил депутат.

16 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мошенники и объявления эскорт-агентств иногда встречаются на сайтах по подбору персонала, однако говорить о законодательном регулировании пока рано.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что молодых девушек в России вербуют в эскорт под видом SMM-менеджеров. Как отметили в издании, одна из компаний позвала на собеседование 19-летнюю ростовчанку, название компании на сайте указано не было, а в обязанностях – публикация видеороликов. На собеседовании работодатель признался, что представляет эскорт-агентство.

Ранее актер Гогунский заявил, что проверяет партнерш в эскорт-агентствах.