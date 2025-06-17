В Индонезии началось извержение вулкана

Вулкан Левотоби Лаки-лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии начал извергаться, выбросив облако пепла высотой 11 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посетителям и туристам нельзя приближаться на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки», — сообщили в вулканологическом агентстве страны.

Также в ведомстве призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей. При этом уровень опасности вулкана был повышен до максимального.

Информации об ограничении полетов на данный момент не поступало.

До этого извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки происходило 18-19 мая. В первый день вулкан восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 км, на следующий зафиксировали выброс на высоту 1,2 км.

13 мая на филиппинском острове Негрос произошло извержение одного из самых активных вулканов страны — Канлаон. Столб пепла достиг высоты 4,5 км.

Ранее эксперт оценил угрозу того, что Москву накроет пеплом извергающегося вулкана.