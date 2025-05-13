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На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Столб пепла от вулкана Канлаон на Филиппинах достиг 4,5 км
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REUTERS

На филиппинском острове Негрос зафиксировано извержение одного из самых активных вулканов страны — Канлаон. Об этом сообщили специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

По данным института, выброс пепла достиг высоты около 4,5 км. Как отметили специалисты, извержение началось в 2:55 по местному времени (21:55 мск в понедельник) и длилось примерно пять минут. В результате над жерлом вулкана сформировалось мощное серовато-пепельное облако. В связи с этим власти гражданской авиации получили рекомендации предупредить пилотов об опасности пролета вблизи вершины, так как вулканический пепел может представлять угрозу для работы авиадвигателей.

На территории вокруг Канлаона установили третий уровень вулканической тревоги из пяти возможных. Жителей призвали не приближаться к кратеру ближе чем на шесть километров. Кроме того, местным властям посоветовали быть готовыми к возможной эвакуации населения в случае дальнейшего усиления активности вулкана.

Канлаон находится в пределах национального парка и является популярным объектом среди туристов. Высота вулкана превышает 2,4 тыс. метров, а диаметр его основания достигает 30 км. Последнее зарегистрированное извержение произошло в этом году 8 апреля.

Ранее ученые засекли энергетические сигналы от штормов в ядре Земли.

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