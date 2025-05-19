В Индонезии произошло извержение вулкана

Индонезийские власти установили самый высокий уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки. Об этом, ссылаясь на вулканологическое агентство Индонезии, сообщает РИА Новости.

Расположенный на острове Флорес в восточной части Индонезии вулкан 18 мая восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 километра.

По словам руководителя агентства Мухаммада Вафида, активность Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому уровень опасности повышен до самого высокого.

Утром 19 мая произошло очередное извержение вулкана с выбрасыванием пепла на высоту 1,2 километра.

Власти призвали население и туристов не подходить к кратеру Левотоби Лаки-лаки ближе, чем на шесть километров. Кроме того, если начнутся сильные дожди, то из кратера на окружающую территорию может хлынуть поток холодной лавы.

17 мая сообщалось, что на Камчатке произошел повторный выброс пепла на вулкане Шивелуч.

Ранее стало известно, что подводный вулкан готовится к извержению у побережья США.