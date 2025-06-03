Эксперт оценил угрозу того, что Москву накроет пеплом извергающегося вулкана

На Сицилии началось извержение вулкана Этна, в воздух поднялось гигантское облако пыли. Несмотря на то, что однажды до столицы долетел пепел с вулкана в Исландии, в этот раз такая вероятность крайне мала, считает вулканолог, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов. В беседе с 360.ru он объяснил, что столицу накрыло бы облаком пепла при более глобальном извержении.

По словам эксперта, в целом вопрос о такой вероятности рассматривается, но, скорее всего, до Москвы пыли все же не долетит. Это связано с тем, что вулкан Этна извергает тяжелый пепел из разновидности базальта, который не может перелетать на очень большие расстояния и преодолевает не более нескольких десятков километров, пояснил эксперт.

«Этна должна взорваться целиком, вместе со всем, чтобы был хоть какой-то такой эффект. То есть стандартное извержение Этны, даже крупное, не даст большого разноса пепла, потому что это тяжелые частички», — добавил профессор.

Он напомнил о случае, когда Москву накрыло пеплом из вулкана в Исландии в 2011 году – однако даже тогда жители города особых проблем с дыханием не испытывали. По словам Плечова, нужно учитывать, что до России долетают только те пеплы, которые опасны не более обычного смога.

Напомним, Этна начала извергаться накануне после обрушения части кратера. Обвал вызвал пирокластический поток — это смесь горячих газов, пепла и обломков пород, которая выбрасывается на большую высоту, достигая нескольких километров. Из-за этого в регионе повысили уровень опасности для авиации. Несмотря на это, аэропорт в Катании продолжает работать в штатном режиме.

Ранее был найден неожиданный способ предсказания вулканических катастроф.