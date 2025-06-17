Беременным студенткам и аспиранткам увеличат пособие

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об увеличении пособия беременным студенткам и аспиранткам. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об изменениях в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Предлагается установить размер пособий на уровне регионального прожиточного минимума — увеличение пособий будет касаться только тех студенток, которые обучаются очно в вузах, других организациях дополнительного профессионального образования, а также аспиранток, которые работают в научных организациях.

Выплаты планируется осуществлять за счет федерального бюджета, а распределением и назначением будет ведать Социальный фонд России.

До этого член комитета Государственной думы по соцполитике Екатерина Стенякина напомнила, что в России будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.