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Медведев написал пост на «зумерском» языке

Медведев перевел отрывок из повести Гоголя на язык зумеров
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из повести «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, написанный с помощью искусственного интеллекта на «зумерском» языке.

«Днепр — краш, когда не в аффекте! Люто качает свои полные воды через леса и горы, даже не шелохнется — на расслабоне. Солнце сверху такой: «Вау!» — и пуляет лучи в холодные воды, а деревья у берега, как подписота, толпятся, смотрят в воду и киннят Днепр. Но до середины Днепра никто не чекнит — туда долетит разве что редкий стример на дроне… А ночью? Полный вайб!» — говорится в публикации.

Помимо этого, Медведев привел оригинальный фрагмент повести, и написанный в «переложении для молодежи 1970–1980-х годов». Зампред отметил, что россияне могут выбрать тот перевод, который им ближе. По его словам, любые вариации повести являются живым русским языком.

В этом же посте Медведев поздравил россиян с Днем русского языка. Политик отметил, что русский язык развивается, отбрасывая все чужеродное.

Ранее Путин призвал не использовать «кашу из латиницы» в русском языке.

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