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В Адлере туристам начали сдавать в аренду кусочки пляжа

«Shot ПРОВЕРКА»: в Адлере туристам начали сдавать в аренду кусочки пляжа
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Туристам, приехавшим на отдых в Адлер, предлагают взять в аренду кусочек пляжа. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot ПРОВЕРКА».

За место под тентом, спасающим от жары, предприниматели требуют 1,5 тысячи рублей. При этом речь идет лишь о клочке песка без малейших дополнительных благ. Даже лежака нет, только место для принесенного с собой покрывала или полотенца.

11 июня стало известно, что в Калининграде отмечают снижение наполняемости отелей в текущем сезоне. По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это можно объяснить высокими ценами на проживание, которые отпугнули путешественников.

4 июня российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки, который легко подхватить через грязные руки, воду или еду.

Ранее тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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