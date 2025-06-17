В Адлере туристам начали сдавать в аренду кусочки пляжа

Туристам, приехавшим на отдых в Адлер, предлагают взять в аренду кусочек пляжа. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot ПРОВЕРКА».

За место под тентом, спасающим от жары, предприниматели требуют 1,5 тысячи рублей. При этом речь идет лишь о клочке песка без малейших дополнительных благ. Даже лежака нет, только место для принесенного с собой покрывала или полотенца.

11 июня стало известно, что в Калининграде отмечают снижение наполняемости отелей в текущем сезоне. По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это можно объяснить высокими ценами на проживание, которые отпугнули путешественников.

4 июня российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки, который легко подхватить через грязные руки, воду или еду.

Ранее тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.