В АТОР объяснили пустующие гостиницы Калининграда в разгар туристического сезона

В Калининграде отмечают снижение наполняемости отелей в этом сезоне. По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, это можно объяснить высокими ценами на проживание, которые отпугнули туристов. Однако этот город по-прежнему пользуется огромной популярностью, просто большинство гостей из-за стоимости отелей предпочитают останавливаться в частном секторе в целях экономии, объяснил он НСН.

Вместо отелей путешественники выбирают квартиры, апартаменты, частные дома, отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что лето – это дефицитное направление, так как в это время года растет популярность пляжного туризма.

Что касается роста цен на отели, то он составляет 10-12%, что чуть превышает официальную инфляцию. Несмотря на это, туристы и эксперты считают такое повышение целесообразным и обоснованным, подчеркнул Ромашкин.

«Мы тоже считаем, что это сбалансированная цена», — заключил он.

Напомним, в 2024 году Калининград, а также Екатеринбург и Кисловодск были признаны лучшими городами для поездок в межсезонье по соотношению цены и качества отдыха. Эксперты подчеркивали, что Калининград – один из самых популярных городов для путешествий у россиян, где множество достопримечательностей, исторических сооружений, красивая архитектура и природа.

А в этом году рейтинг российских городов с наиболее доступным отдыхом этим летом возглавили Чебоксары. Также в топ вошли Киров, Ярославль, Санкт-Петербург, Архангельск, Псков, Самара Тамбов, Казань и Мурманск.

Ранее сейсмолог включил Калининград в список городов, где возможны землетрясения.