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Российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию

Mash: туристам из РФ рекомендовали не посещать Турцию из-за Коксаки
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Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на эпидемиолога Геннадия Онищенко.

Отмечается, что приезжие туристы массово жалуются на симптомы болезни.

«Коксаки — это энтеровирус, который легко подхватить через грязные руки, воду или еду. Вызывает жар, сыпь на ладонях и стопах, боль в горле, чаще бьет по детям. У малышей может вызвать осложнения», — говорится в сообщении.

2 июня в Роспотребнадзоре сообщали, что случаев завоза вируса Коксаки в РФ не зафиксировано.

До этого руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, педиатр и инфекционист Елена Мескина рассказала, что в сети появились сообщения о вспышке вируса Коксаки в турецком отеле. Этот вирус традиционно циркулирует в течение всего года, однако летом становится активнее на фоне большого числа отдыхающих.

Ранее врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой».

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