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В Госдуме призвали запретить авиакомпаниям завышать цены в период праздников

Депутат Лантратова: в РФ надо ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
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Depositphotos

В России необходимо ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что направила свое предложение главе Минтранса России Виталию Савельеву. По словам Лантратовой, в дни повышенного спроса, особенно в праздничные, когда люди хотят навестить своих родных в других городах или отправиться в отпуск, фиксируется ничем не обоснованный, многократный рост стоимости авиабилетов.

«В преддверии и сразу после таких праздников, как, например, День России, стоимость билетов на популярные маршруты возрастает в два-три раза по сравнению с обычным календарным периодом», — отметила депутат.

По ее словам, рост цен на авиаперевозки не только ограничивает возможности людей, но и препятствует развитию внутреннего туризма. Лантратова подчеркнула, что перелеты становятся для большинства семей недоступной роскошью.

В связи с чем парламентарий предложила ввести регулирование цен на авиабилеты, причем не только в сами праздники, но и в дни, которые предшествуют им, а также следуют за официальными выходными.

До этого основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков спрогнозировал значительный рост цен на авиабилеты на внутренних направлениях. По его словам, это связано с тем, что спрос значительно превышает предложение. Кроме того, эксперт отметил, что непростая экономическая ситуация также не снижает себестоимость перелетов.

Ранее россиянам рассказали, как можно сэкономить на покупке авиабилетов.

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