Бизнесмену из Крыма предъявили обвинение в государственной измене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене бизнесмену из Крыма Олегу Лысенко. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает ТАСС.

В документах следствия говорится, что Лысенко, являющийся владельцем банного комплекса, перевел денежные средства на расчетный счет, имеющий отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Сам бизнесмен, находящийся под стражей, своей вины не признал. Он просил апелляционную инстанцию освободить его из следственного изолятора в связи с плохим состоянием здоровья. Однако Мосгорсуд признал нахождение Лысенко в СИЗО законным.

Адвокат бизнесмена заявил, что тот активно сотрудничает со следствием.

2 апреля сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы арестовал Лысенко по по подозрению в государственной измене и отправил его в СИЗО.

В тот же день Воронежский областной суд вынес приговор 36-летнему Руслану Минакову, обвиненному в госизмене и изготовлении взрывчатки для украинской разведки. Он также передавал данные для диверсий ГУР Украины. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.