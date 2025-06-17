Жители Тегерана массово пытаются покинуть город

Mash: люди бегут из Тегерана, на выезде из города образовались пробки

На фоне израильских ударов по жилым районам в Тегеране наблюдаются многокилометровые пробки, а также паника среди жителей, люди пытаются покинуть город. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Многокилометровая пробка на выезде из Тегерана. Тысячи людей пытаются покинуть столицу Ирана», — подписана публикация.

На предоставленной видеозаписи видно, как тысячи машин стоят вплотную на дороге. Камеру очевидца слепит число фар автомобилей, которые выстроились в шесть рядов.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social написал, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Американский лидер подчеркнул, что Иран должен был подписать «сделку».

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, когда ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Белый дом повторил призыв Трампа к жителям Тегерана.