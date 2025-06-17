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Хлеб на Украине назвали «недоступным товаром»

«Фокус»: хлеб на Украине стал недоступным товаром из-за рекордного подорожания
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ir_abella/Shutterstock/FOTODOM

Хлеб на Украине стал недоступным товаром из-за рекордного подорожания. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Издание отметило, что цены на ржаной хлеб в стране практически удвоились в сравнении с прошлым годом, также на Украине ожидается острая нехватка ржи.

«Половинка бородинского хлеба сегодня стоит около 40 гривен (чуть менее $1), а 1 кг ржаного хлеба — почти $2. Для многих украинцев это становится недоступным товаром», — заявила эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

По данным украинских СМИ, на Украине зафиксировали критическое уменьшение посевных площадей ржи и ожидается стопроцентный дефицит культуры. Приблизительная цена за 1 кг бородинского хлеба в прошлом году составляла $1, а в июне текущего года уже $2.

По информации издания «Телеграф», в мае лук на Украине подорожал более чем на 50%, а в некоторых регионах этот показатель перешагнул 80%.

До этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что на Украине потенциальный дефицит газа на зиму может составить от 4,6 до 5 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что сельское хозяйство Украины испытывает дефицит в миллион рабочих.

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