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Сельское хозяйство Украины испытывает дефицит в миллион рабочих

Сельскому хозяйству Украины не хватает миллиона рабочих рук из-за мобилизации
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Сельскому хозяйству Украины не хватает одного миллиона рабочих рук из-за мобилизации — это примерно половина всех работников сельского хозяйства, которые работали в этой сфере до начала вооруженного конфликта. Об этом сообщил в эфире украинского телевидения заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

«На сегодняшний день, наверное, более миллиона людей не хватает в аграрном секторе из-за мобилизации», — заявил Марчук.

Он добавил, что работники сельского хозяйства являются наиболее уязвимой категорией с точки зрения мобилизации, потому что бронирование сотрудников в этой сфере разрешено только в пределах 50% от количества, и с каждым усилением мобилизации это число снижается.

До этого Национальный банк Украины (НБУ) выяснил, что за 2024 год Украину покинули около 500 тысяч человек.

Согласно отчету, в 2024 году чистый отток мигрантов достиг 0,5 млн человек. В 2025-м Украина, по прогнозам, потеряет еще 200 тысяч. Первые признаки восстановления демографии ожидаются лишь в 2026 году с возвращением 200 тысяч граждан, а к 2027-му процесс может ускориться до 500 тысяч.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.

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