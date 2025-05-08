Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли дефицит газа зимой

Нардеп Нагорняк: Украину зимой ожидает дефицит газа объемом до 5 млрд кубометров
close
РИА «Новости»

На Украине потенциальный дефицит газа на зиму может составить от 4,6 до 5 млрд кубометров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в интервью украинскому изданию «Телеграф».

«Даже если сейчас будем восстанавливать газовую инфраструктуру, то стоит понимать, что наша собственная газовая добыча упала больше чем наполовину», — уточнил парламентарий.

Нагорняк отметил, что на восстановление отдельных объектов газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры понадобится от шести до 36 месяцев. И это при условии наличия финансов и оборудования.

По его словам, приходится думать не только о добыче, но и о работе компрессорных станций, перекачке и доставке газа потребителям.

«Поэтому «Нафтогаз» сейчас должен искать ресурсы на два направления: возобновление и импортирование газа из ЕС. И ведь это не коммерческий газ. Его нужно дороже закупить и дешевле продать населению», — сообщил парламентарий.

Нагорняк напомнил, что государство возложило на «Нафтогаз» специальные обязанности продавать населению газ по фиксированной цене, а она почти вдвое ниже рыночной.

На сегодняшний день украинской компании нужно около €2,5 млрд для закупки газа и закачки его в газохранилища для прохождения следующего отопительного сезона.

29 апреля премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла почти 50% добычи газа из-за российских ударов. При этом он отметил, что данный сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей.

Ранее на Украине заявили, что «точно покупают» российский газ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами