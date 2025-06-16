СМИ сообщают, что Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю

Началась новая волна ответных запусков ракет Ирана по Израилю. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по израильской территории», — говорится в публикации.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства.

До этого Вооруженные силы (ВС) Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали сведения разведки Израиля о ядерной программе Ирана.