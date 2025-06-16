В Иране призвали эвакуировать жителей одного израильского города

SNN: Иран в ближайшие часы нанесет удары по военным объектам в Бней-Браке

Вооруженные силы (ВС) Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам. Об этом сообщает телеканал SNN.

«В ближайшие часы иранские вооруженные силы атакуют военные объекты сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru») в этом районе, как это происходило в районе Тель-Авива в последние дни», — говорится в сообщении ВС Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в Иране заявили о способности Трампа «приструнить» премьера Израиля.