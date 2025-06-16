Израиль зафиксировал запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана в направлении Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в направлении еврейского государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ЦАХАЛ уточнили, что началась работа по их перехвату.

«После получения оповещения населению предписывается зайти в защищенное помещение и оставаться там до дальнейшего уведомления», — уточнили в пресс-службе.

Также военные подчеркнули, что покидать защищенное помещение разрешается только после получения четкого указания.

До этого Вооруженные силы (ВС) Ирана призвали эвакуировать жителей города Бней-Брак в предместье Тель-Авива в преддверии атаки по расположенным там военным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3». Тегеран пообещал нанести масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие важные объекты.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали сведения разведки Израиля о ядерной программе Ирана.