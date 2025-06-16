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В МАГАТЭ прокомментировали сведения разведки Израиля о ядерной программе Ирана

Гросси: в МАГАТЭ не могут подтвердить сведения Израиля о ядерной программе Ирана
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Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не может подтвердить сведения израильской разведки о ядерной программе Ирана ввиду отсутствия доказательств. Об этом сообщает ТАСС.

«Это их оценка ситуации, и я незнаком с внутренними докладами или информацией, которые у них могут быть», — подчеркнул он.

При этом Гросси отметил, что скопление обогащенного до 60% урана соответствует уровню военных целей и может являться поводом для опасений.

14 июня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим располагает данными о планах Ирана, которые включали в себя не только разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам на Ближнем Востоке.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика не стремится к созданию ядерного оружия. По его словам, сторонникам создания Тегераном ядерного оружия «не место в политике республики».

Напомним, в ночь на 13 июня рамках операции «Восстающий лев» Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Ранее Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен при наличии у Тегерана ядерного оружия.

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