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Российский токарь отдал мошенникам чужие 5 млн рублей

В Татарстане токарь отдал мошенникам чужие 5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Татарстане 37-летний токарь поверил аферистам и отдал им чужие деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что с токарем из города Нижнекамска связались неизвестные. Аферисты в течение недели убеждали мужчину перевести деньги на указанный счет. В отличие от типичных схем, пострадавший не брал кредитов и не лишался личных сбережений — он отдал 5 млн рублей, которые ему доверили на хранение.

После того как факт преступления вскрылся, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают злоумышленников.

До этого благовещенец испугался уголовного дела и перевел мошенникам 11 млн рублей. Аферисты убедили его снять все накопления и отправить их на якобы «безопасный счет».

Ранее 84-летняя петербурженка помогла мошенникам обмануть пенсионера.

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