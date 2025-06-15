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84-летняя петербурженка помогла мошенникам обмануть пенсионера

78.ru: в Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3,3 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Адмиралтейском районе Петербурга пенсионерка помогла мошенникам обокрасть 77-летнего мужчину. Об этом сообщает 78.ru.

В правоохранительные органы обратился 77-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что лишился 3,3 млн рублей. Выяснилось, что пенсионер передал наличные пожилой женщине-курьеру, поэтому не сразу заподозрил обман.

Стражи порядка установили личность пособницы мошенников, ею оказалась 84-летняя пенсионерка. Женщина объяснила, что не подозревала, что участвует в преступной схеме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает размер ущерба и точное количество жертв, лишившихся своих накоплений после встречи с петербурженкой.

До этого в Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Разговор насторожил мужчину. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей.

Ранее жительница Пензы испугалась уголовного дела и отдала аферистам 3 млн рублей.

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