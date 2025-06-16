Благовещенец испугался уголовного дела и перевел мошенникам 11 млн рублей

Житель Благовещенска лишился 11 млн рублей, поверив в легенду мошенников об уголовном деле. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

Неизвестные связались с 62-летним пенсионером под видом сотрудников Пенсионного фонда и сообщили, что у него имеются проблемы с учетом трудового стажа. Мужчине предложили записаться на прием в ведомство, в ходе разговора ему начали поступать коды подтверждения, которые он не проверял. Затем мошенница попросила его зайти в приложение банка, после чего связь прервалась.

Вскоре злоумышленники перешли к следующему этапу: потерпевшему позвонил лжеследователь. Он заявил, что от имени благовещенца оформлена доверенность на гражданина Украины. Запугав мужчину возбуждением уголовного дела, «силовик» заставил его дать устную расписку о неразглашении.

Дальнейшие инструкции потерпевший получал через мессенджер. Аферисты убедили его снять все накопления с и перевести их на якобы й «безопасный счет». Общий ущерб составил 11,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 84-летняя петербурженка помогла мошенникам обмануть пенсионера.