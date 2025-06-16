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Покинувшие Иран российские ученые прибыли в Москву

ТАСС: 12 покинувших Иран российских ученых прибыли в РФ из Азербайджана
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Majid Asgaripour/Reuters

В Москву прибыли 12 российских ученых, которые ранее покинули Иран из-за эскалации конфликта исламской республики с Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

«Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова, принимавших участие в «Просветительской экспедиции БРИКС», которая проходила в Тегеране с 12 по 14 июня», — рассказала пресс-секретарь Фонда Горчакова Алена Исакова.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали мирные жители. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти еврейского государства допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Отвечая на вопрос журналиста, израильский премьер сказал, что его страна «делает то, что должна».

Ранее Нетаньяху рассказал, какие цели Израиль преследует в Иране.

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