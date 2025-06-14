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Еще один «черный ящик» разбившегося лайнера Air India найден на месте крушения

NDTV: второй «черный ящик» разбившегося Boeing 787-8 нашли на месте крушения

Второй бортовой самописец самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India обнаружили на месте крушения. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

«Важнейшая новость, конечно, это то, что «черный ящик» найден на месте крушения. Теперь мы все скоро узнаем, что именно произошло с самолетом», — сказали дикторы.

Они уточнили, что устройство нашли в ночь на 14 июня. Телеканал также показал видео с места падения самолета.

Крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

13 июня издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что на месте происшествия нашли один из двух «черных ящиков» самолета. По информации журналистов, был обнаружен бортовой самописец, который находился в задней части лайнера. Его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.

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Крушение самолета в Индии
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