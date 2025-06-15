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Появилась новая причина крушения пассажирского самолета в Индии

India Today: пилот рухнувшего в Индии самолета заявил о нехватке тяги на взлете
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Amit Dave/Reuters

Пилот разбившегося на западе Индии самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India за несколько минут до крушения сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете, передает India Today.

По его данным, последними словами капитана воздушного судна были «тяга не достигнута» (от тяги зависит, как быстро самолет может набирать высоту), «падение», «линия связи во время передачи очень слабая» и «сигнал бедствия».

До этого эксперты называли в числе возможных причин столкновение борта с птицами.

12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение около города Ахмадабада. Борт упал на общежитие медицинского колледжа. Это первое крушение авиалайнера этого типа за всю историю эксплуатации модели с декабря 2009 года. На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа и 232 пассажира. Среди пострадавших оказались не только те, кто был в самолете, но находившиеся в общежитие. По предварительным данным, не выжили по меньшей мене 240 человек. Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за все время существования авиации. Индийские власти пока не назвали официальные причины падения самолета.

Ранее единственный выживший при крушении Boeing 787 в Индии рассказал о катастрофе.

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Крушение самолета в Индии
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