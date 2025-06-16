На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омбудсмен поддержала арестованного редактора Ura.ru

Москалькова готовит запрос в прокуратуру после ареста редактора Ura.ru Аллаярова
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает агентство со ссылкой на омбудсмена.

«Я написала поручение, чтобы сделали запросы в прокуратуру области о проведении проверки. Если я вижу, что могут быть нарушения, то ходатайствую перед прокуратурой или ведомством, которое ведет следствие, чтобы провели комплексную глубокую проверку», — сказала омбудсмен.

Аллаярова арестовали 6 июня. Он будет находиться в СИЗО два месяца. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявила об отсутствии доказательств вины в деле редактора Ura.ru.

Все новости на тему:
Обыски в Ura.ru
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами