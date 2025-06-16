Омбудсмен поддержала арестованного редактора Ura.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает агентство со ссылкой на омбудсмена.

«Я написала поручение, чтобы сделали запросы в прокуратуру области о проведении проверки. Если я вижу, что могут быть нарушения, то ходатайствую перед прокуратурой или ведомством, которое ведет следствие, чтобы провели комплексную глубокую проверку», — сказала омбудсмен.

Аллаярова арестовали 6 июня. Он будет находиться в СИЗО два месяца. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат заявила об отсутствии доказательств вины в деле редактора Ura.ru.