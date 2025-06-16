Адвокат заявила об отсутствии доказательств вины в деле редактора Ura.ru

В материалах дела редактора Ura.ru Дениса Аллаярова отсутствуют доказательства передачи денег в качестве взятки сотруднику полиции. Об этом РИА Новости сообщила адвокат журналиста Светлана Герасимова.

«Факт передачи денег ничем не подтверждается. В материалах дела есть только донос его родного дяди. Никаких доказательств факта передачи денег нет», — сказала юрист.

Аллаярова арестовали 6 июня. Он будет находиться в СИЗО два месяца. По словам адвоката журналиста, его обвиняют в даче взятки за перевод 20 тысяч рублей родному дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургской полиции Андрею Карпову.

Сам редактор вину не признал, назвав обвинения провокацией. По данным Baza, Карпов, которому грозит 10 лет лишения свободы по другому делу, мог дать показания на племянника, чтобы сократить себе срок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь своего редактора.