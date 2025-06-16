Путин назвал «Артек» одним из главных символов счастливого детства

Международный детский лагерь «Артек» является одним из символов счастливого детства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 100-летия учреждения, передает сайт Кремля.

«100-летие международного детского центра «Артек» — это значимое событие для всей России. Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в «Артеке» всегда радушно встречали любых гостей. По словам российского лидера, дни, проведенные в лагере, становились для детей настоящим праздником.

16 июня 1925 года открыли первую смену в детском лагере «Артек» в Крыму. Изначально председатель Российского Общества Красного Креста Зиновий Соловьев с коллегами хотели сделать лагерь-санаторий для детей, «имеющих предрасположенность к туберкулезу». Сейчас лагерь принимает около 50 тыс. школьников в год, он работает круглогодично. «Газета.Ru» показала, как менялся главный детский лагерь страны.

Ранее в «Артеке» открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.