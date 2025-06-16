В Перми на улице произошла стрельба

В Перми произошла массовая потасовка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Как передает Telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на очевидцев, конфликт произошел на проспекте Парковом. В потасовке приняли участие около десяти мужчин, двое из которых оказались на земле. Позднее на место прибыли полицейские.

11 июня правоохранители задержали мужчину, который 8 июня открыл стрельбу в городе Петров Вал Волгоградской области. Инцидент произошел 9 июня. Тогда контрактник Максим Валькович сбежал из воинской части в Волгоградской области и выстрелил из автомата в двух парней на почве ревности.

В начале июня в Казани группа подростков устроила уличные бои. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Солнечный город». Видео, где сначала начинают драться двое подростков, а затем к ним присоединяются другие, стало распространяться в социальных сетях.

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