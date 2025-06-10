Россиянка поссорилась с мужем и пронзила его сердце шампуром

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после расправы местной жительницы над супругом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в Чемальском районе 8 июня. По предварительной информации, супруги отдыхали в селе Узнезя, распивая спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой супруга взяла шампур и ударила им мужа в область сердца. Спасти мужчину не удалось.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

До этого в Приморье школьница ударила ножом в сердце мужчину, который обидел ее отца. На место ЧП прибыла скорая: медики пытались спасти потерпевшего, но было поздно.

Ранее в центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения.