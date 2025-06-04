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Казанские подростки устроили уличные бои и попали на видео

В Казани подростки устроили уличные бои и привлекли внимание полиции

В Казани группа подростков устроила уличные бои, полиция начала проверку. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Солнечный город». Видео, где сначала начинают драться двое подростков, а затем к ним присоединяются другие, стало распространяться в социальных сетях. Что стало причиной потасовки, не уточняется.

В УМВД России по Казани рассказали, что сообщение по факту случившегося поступило в отдел полиции «Горки». Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

До этого в Москве подростки открыли стрельбу по школьникам из-за внешнего вида. Испугавшиеся шестиклассники спрятались за ограждениями, а их оппоненты быстро покинули место инцидента.

Ранее дети толпой избили сверстника в Воронеже за отказ дать покататься на самокате.

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