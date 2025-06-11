На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД сообщило о задержании мужчины, устроившего стрельбу в Волгоградской области

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в городе Петров Вал

Правоохранители задержали мужчину, который 8 июня открыл стрельбу в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Волгоградской области.

«Подозреваемый в совершении преступления в г. Петров Вал задержан и доставлен в отдел полиции», — сказано в сообщении.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как возле отдела полиции припарковался белый автомобиль. Два правоохранителя вывели из салона подозреваемого, руки которого были закованы за спиной. Затем мужчину завели в участок для проведения следственных действий.

Инцидент произошел 9 июня. Тогда контрактник Максим Валькович сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Волгоградской области задержали контрактника, сбежавшего из войсковой части. По данным ведомства, задержанный собирался сбыть запрещенные вещества на территории региона через тайники. В отношении контрактника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о самовольном оставлении войсковой части и покушении на сбыт наркотиков.

Ранее военнослужащий сбежал с полигона в Воронежской области через четыре дня после подписания контракта с Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами