МВД сообщило о задержании мужчины, устроившего стрельбу в Волгоградской области

Правоохранители задержали мужчину, который 8 июня открыл стрельбу в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Волгоградской области.

«Подозреваемый в совершении преступления в г. Петров Вал задержан и доставлен в отдел полиции», — сказано в сообщении.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как возле отдела полиции припарковался белый автомобиль. Два правоохранителя вывели из салона подозреваемого, руки которого были закованы за спиной. Затем мужчину завели в участок для проведения следственных действий.

Инцидент произошел 9 июня. Тогда контрактник Максим Валькович сбежал из воинской части в Волгоградской области и расстрелял из автомата двоих парней на почве ревности.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Волгоградской области задержали контрактника, сбежавшего из войсковой части. По данным ведомства, задержанный собирался сбыть запрещенные вещества на территории региона через тайники. В отношении контрактника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о самовольном оставлении войсковой части и покушении на сбыт наркотиков.

Ранее военнослужащий сбежал с полигона в Воронежской области через четыре дня после подписания контракта с Минобороны России.