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Названа дата первого слушания по делу украинца, напавшего на прохожих в Амстердаме

Суд в Амстердаме заслушает дело напавшего на людей с ножом украинца 2 июля
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Первое слушание по уголовному делу в отношении гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на людей в центре Амстердама в конце марта, состоится 2 июля. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.

Слушание пройдет в Окружном суде нидерландской столицы.

В середине апреля суд продлил на 90 дней срок содержания под стражей подозреваемого.

Нападение в центре Амстердама произошло в конце марта. Нападавшим оказался 30-летний дезертир из Вооруженных сил Украины.

По данным телерадиокомпании NOS, мужчина вступил в ВСУ в 2019 году. В 2023 году ему разрешили отправиться в Чехию, чтобы навестить мать. Приехав в страну, украинец отказался возвращаться обратно. Свое решение о нападении на людей он объяснил желанием попасть в европейскую тюрьму.

Ранее в Севастополе прохожий напал с ножом на женщину с ребенком.

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