Артемий Лебедев ответил новосибирцу, назвавшему его врагом России

Дизайнер Лебедев назвал справедливой критику Новосибирска в ответ на письмо в СК

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил жителю Новосибирска Алексею Фомину, который направил письмо главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить Лебедева на экстремизм. Об этом дизайнер упомянул в своем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте».

В своем письме новосибирец назвал блогера «врагом России» за то, что тот регулярно критикует его город. Лебедев назвал справедливой критику Новосибирска из-за отсутствия там урбанизма и «нормальных мест», где можно погулять.

«Существует целый огромный город Новосибирск, населенный миллионом прекраснейших людей, который является городом-недоразумением. Там нет ни урбанизма, там нет ничего приятного, там нет никакой нормальной архитектуры, там нет никаких нормальных мест, где можно погулять, ни парков», — высказался Лебедев.

О том, что Фомин направил письмо Бастрыкину с призывом проверить деятельность Лебедева на экстремизм из-за слов о Новосибирске, сообщило издание «Сиб.фм».

Новосибирец считает, что резкие высказывания блогера носят предвзятый характер и в нынешней геополитической ситуации могут быть расценены как информационная диверсия. По мнению Фомина, Лебедев сеет раздор среди населения, что позволяет называть его врагом России.

До этого Лебедев назвал позором и проклятием России то, что в стране не могут создать узнаваемую марку автомобиля.

Ранее Артемия Лебедева оштрафовали из-за ковра с Богоматерью.