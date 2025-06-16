Раскрыто меню для участников ПМЭФ-2025

«Известия»: гостей ПМЭФ-2025 будут кормить тельным из краба и луковым мармеладом

Стало известно, чем будут угощать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Меню опубликовали «Известия».

По данным издания, основной ресторан форума Forum расположился в отдельном двухэтажном павильоне на улице. Акцент в меню сделан на местной кухне, однако руку к его созданию приложили итальянские шеф-повара.

Участники мероприятия смогут попробовать изысканные блюда, среди которых радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад, командорский кальмар и другое. Один сет обойдется в 6500 рублей.

Также гости ПМЭФ смогут перекусить в ресторане «Варево» со старорусской кухней. Он находится на седьмом этаже. Среди прочего в меню есть тельное из краба за 6800 рублей и уха из петуха за 2300.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем в том числе примет президент России Владимир Путин. Глава государства будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 пройдут киберучения специалистов по информационной безопасности.