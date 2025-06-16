На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто меню для участников ПМЭФ-2025

«Известия»: гостей ПМЭФ-2025 будут кормить тельным из краба и луковым мармеладом
close
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

Стало известно, чем будут угощать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Меню опубликовали «Известия».

По данным издания, основной ресторан форума Forum расположился в отдельном двухэтажном павильоне на улице. Акцент в меню сделан на местной кухне, однако руку к его созданию приложили итальянские шеф-повара.

Участники мероприятия смогут попробовать изысканные блюда, среди которых радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад, командорский кальмар и другое. Один сет обойдется в 6500 рублей.

Также гости ПМЭФ смогут перекусить в ресторане «Варево» со старорусской кухней. Он находится на седьмом этаже. Среди прочего в меню есть тельное из краба за 6800 рублей и уха из петуха за 2300.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем в том числе примет президент России Владимир Путин. Глава государства будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 пройдут киберучения специалистов по информационной безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами