На ПМЭФ-2025 пройдут киберучения специалистов по информационной безопасности

На 28-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 по 20 июня состоится международная кибербитва Standoff. Мероприятие пройдет на площадке «Территории инноваций» – проекта фонда «Росконгресс», направленного на развитие высоких технологий, науки и венчурных инвестиций. Организатором выступает Positive Technologies, сообщили в пресс-службе компании.

В 2025 году соревнования пройдут в формате киберучений. Три дня участники 28 команд из 21 страны, включая представителей центров мониторинга кибербезопасности (SOC) и групп реагирования на инциденты (CERT), очно и онлайн будут расследовать атаки на киберполигоне, где воссоздана IT-инфраструктура логистической и нефтегазовой отраслей. Впоследствии они смогут использовать полученный опыт для защиты своих компаний.

Организаторы сообщили, что кибератаки в виртуальном Государстве F будут максимально реалистичными благодаря использованию настоящих систем SCADA и программируемых логических контроллеров.

«Такие учения — ключевой инструмент для укрепления киберустойчивости компаний, отраслей и целых стран. Угрозы в цифровом пространстве не знают границ, и противостоять им нужно сообща», – отметил Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies.

По словам топ-менеджера компании, она продолжит активно развивать международное сотрудничество, обмениваться экспертизой и открывать российскую индустрию информационной безопасности миру. На ПМЭФ участники киберучений смогут не только усовершенствовать свои навыки защиты, но и посетить брифинг с экспертами Positive Technologies, а также испытать на практике современные технологичные продукты для построения результативной кибербезопасности: MaxPatrol SIEM, PT Application Firewall, PT Sandbox, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и PT ISIM.

Кибербитва Standoff проводится с 2016 года, в прошлом году мероприятие впервые состоялось в рамках ПМЭФ. Благодаря участию своих сотрудников в битве свыше 500 компаний стали устойчивее к кибератакам. В этом году логотип бренда Rambler&Co, видеоконтент «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Пикника Афиши впервые появятся на фасаде городского здания.