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«Помощь студентам»: в Госдуме раскрыли смысл создания рейтинга вузов

Депутат Пилипенко: рейтинги вузов помогут выбрать перспективную профессию
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Владимир Песня/РИА Новости

Главная цель первого государственного рейтинга вузов – помочь абитуриентам выбрать не только хорошее учебное заведение, но и востребованную профессию. Составлен он с акцентом на анализ трудоустройства выпускников, их зарплату, востребованность, поэтому в лидеры ожидаемо вышли вузы, которые готовят специалистов технических наук и инженерного дела, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Передовые результаты продемонстрировали МГУ и ВШЭ, а топ-10 также вошли МИФИ, МГТУ им. Баумана, Иннополис в Татарстане, напомнила депутат. По гуманитарным направлениям в первую очередь учитывалась востребованность специалистов языкознания, истории, философии и прочих направлений. По словам Пилипенко, ее удивило, что на второй строчке этого рейтинга внезапно оказался Московский авиационный институт.

В целом же рейтинг формируют вузы, которые готовят по-настоящему нужные кадры для страны, поэтому в большей степени он поможет ребятам даже не с выбором учебного заведения, а самой востребованной и высокооплачиваемой специальности, считает Пилипенко.

«Студенты могут оценить, в какой сфере есть возможность работать и получать высокие зарплаты. Поэтому, например, в перечне появился Иннополис, который ориентирован на подготовку айтишников. Это закономерно», — пояснила она.

По рейтингу российские абитуриенты могут сориентироваться на рынке труда и узнать, в каких сферах их ждет карьерный рост, заключила парламентарий.

Напомним, национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов представлены по 8 направлениям подготовки (инженерное дело, математика и естественные науки, здравоохранение и медицинские науки, культура, науки об обществе и т.д.). Внутри каждого направления отдельно проведены расчеты для разных уровней образования — бакалавриата/специалитета и магистратуры/ординатуры. Также есть рейтинги для колледжей, рассчитанные по 24 кластерам (атомная энергетика, горнодобывающая отрасль, ж/д транспорт, информационные технологии и другие).

Охватывают топы почти 5 тысяч учебных заведений, по большинству направлений они публикуются по двум группам в зависимости от численности выпускников. Всего на портале «Работа России» представлен 81 рейтинг.

Ранее глава Минобрнауки рассказал, когда все вузы России перейдут на новую модель образования.

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