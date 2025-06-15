В России представлены первые национальные рейтинги трудоустройства выпускников

На первых позициях в национальных рейтингах трудоустройства выпускников оказались как столичные вузы (МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МГПУ и т.д.), так и вузы из других регионов — петербургские ИТМО и ЛЭТИ, подмосковный Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И. Вернадского, Иннополис из Татарстана, красноярский Сибирский федеральный университет и другие. Рейтинги опубликованы на портале «Работа в России».

Национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов представлены по 8 направлениям подготовки (инженерное дело, математика и естественные науки, здравоохранение и медицинские науки, культура, науки об обществе и т.д.). Внутри каждого направления отдельно проведены расчеты для разных уровней образования — бакалавриата/специалитета и магистратуры/ординатуры.

Рейтинги для колледжей рассчитаны по 24 кластерам (атомная энергетика, горнодобывающая отрасль, ж/д транспорт, информационные технологии, робототехника, легкая промышленность, машиностроение, металлургия топливно-энергетический комплекс и другие), а также отдельно — для ведомственных колледжей (культура, спорт, правоохранительная деятельность, специализированные колледжи).

С учетом того, что рейтинги охватывают почти 5 тысяч учебных заведений, рейтинги по большинству направлений публикуются по двум группам в зависимости от численности выпускников. Таким образом всего на портале «Работа России» представлен 81 рейтинг.

Филиалы вузов рассчитываются в рейтинге отдельно от основного университета. Вузы и колледжи, показавшие равный результат по востребованности выпускников, делят одно место в рейтинге.

Формирование таких рейтингов — часть национального проекта «Кадры», стартовавшего 1 января 2025 года. Позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей: уровень трудоустройства выпускников очной формы обучения и медианная зарплата на второй год после выпуска.

Ранее первое место рейтинга вузов с самыми высокими зарплатами выпускников айтишников по версии Superjob осталось у Московского физико-технического института (МФТИ; средняя зарплата увеличилась за год на 40 тыс. рублей и составила 290 тыс. рублей).