На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России представлены первые национальные рейтинги трудоустройства выпускников

Рейтинги трудоустройства выпускников охватили почти 5 тыс. учебных заведений
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

На первых позициях в национальных рейтингах трудоустройства выпускников оказались как столичные вузы (МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МГПУ и т.д.), так и вузы из других регионов — петербургские ИТМО и ЛЭТИ, подмосковный Российский государственный университет народного хозяйства им. В.И. Вернадского, Иннополис из Татарстана, красноярский Сибирский федеральный университет и другие. Рейтинги опубликованы на портале «Работа в России».

Национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов представлены по 8 направлениям подготовки (инженерное дело, математика и естественные науки, здравоохранение и медицинские науки, культура, науки об обществе и т.д.). Внутри каждого направления отдельно проведены расчеты для разных уровней образования — бакалавриата/специалитета и магистратуры/ординатуры.

Рейтинги для колледжей рассчитаны по 24 кластерам (атомная энергетика, горнодобывающая отрасль, ж/д транспорт, информационные технологии, робототехника, легкая промышленность, машиностроение, металлургия топливно-энергетический комплекс и другие), а также отдельно — для ведомственных колледжей (культура, спорт, правоохранительная деятельность, специализированные колледжи).

С учетом того, что рейтинги охватывают почти 5 тысяч учебных заведений, рейтинги по большинству направлений публикуются по двум группам в зависимости от численности выпускников. Таким образом всего на портале «Работа России» представлен 81 рейтинг.

Филиалы вузов рассчитываются в рейтинге отдельно от основного университета. Вузы и колледжи, показавшие равный результат по востребованности выпускников, делят одно место в рейтинге.

Формирование таких рейтингов — часть национального проекта «Кадры», стартовавшего 1 января 2025 года. Позиция в рейтинге определяется на основе двух показателей: уровень трудоустройства выпускников очной формы обучения и медианная зарплата на второй год после выпуска.

Ранее первое место рейтинга вузов с самыми высокими зарплатами выпускников айтишников по версии Superjob осталось у Московского физико-технического института (МФТИ; средняя зарплата увеличилась за год на 40 тыс. рублей и составила 290 тыс. рублей).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами