Онлайн-платформа заблокировала объявление, которое могли использовать Тимофеевы

Онлайн-платформа объявлений заблокировала публикацию о трансфере в Челябинске, которым могли воспользоваться супруги Артем и Екатерина Тимофеевы (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подозреваемые в причастности к атаке беспилотником в Приангарье. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, объявление об услугах частного водителя микроавтобуса раньше можно было найти на сервисе, однако в среду, 11 июня, его удалили.

По ссылке, ведущей к публикации, теперь появляется сообщение: «Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки».

Вечером 1 июня Вооруженные силы Украины совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России. Дроны для атаки вылетали из кузовов фур.

Также стало известно, что Тимофеев родился в Житомире. При этом администрация Усть-Кута утверждает, что он родом из Донецка. Кроме того, мужчина жил в Киеве, а после – переехал в Челябинскую область. Он объявлен в розыск.

Ранее стало известно, как сбежал из РФ владелец фуры, из которой вылетали дроны.