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В США у подозреваемого в стрельбе в политиков нашли список из 70 потенциальных целей

NYT: в США у подозреваемого в стрельбе в политиков был список из 70 целей
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Shutterstock

В США у подозреваемого в стрельбе в политиков 57-летнего Вэнса Боэлтера нашли список из 70 потенциальных целей. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, у Боэлтера при себе был блокнот, содержавший 70 имен и названий организаций, некоторые из них находились в соседних штатах.

«Среди [целей] были политики, общественные и деловые лидеры, а также центры Planned Parenthood», — говорится в публикации.

До этого телеканал CBS сообщал, что Боэлтера задержали недалеко от своего дома в штате Миннесота. Его подозревают в стрельбе в двух местных законодателей и их супругов. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной стрельбе», произошедшей в Миннесоте. Глава государства назвал ее «целенаправленной атакой на законодателей штата».

Ранее в столице США застрелили израильских дипломатов.

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