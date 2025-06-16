Air Arabia отменила все рейсы в Россию в понедельник

Арабская авиакомпания Air Arabia отменила запланированные на понедельник, 16 июня, рейсы между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Согласно пресс-релизу, полеты в Иорданию и Ливан в этот день тоже будут приостановлены. Пассажирам, которые транзитом через Шарджу или Абу-Даби, направляются в указанные страны, не позволят продолжить путешествие.

Накануне стало известно, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах ОАЭ и на Шри-Ланке. Как уточняется, с 13 июня Air Arabia отменила восемь рейсов из Шарджи в Москву, так как маршруты проходили через иранское воздушное пространство, признанное небезопасным. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров, которые не могут получить информацию о своих дальнейших перелетах.

Ранее россиянина избили железной палкой во Вьетнаме и отказались выпускать из страны.