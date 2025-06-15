На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 1,3 тыс. россиян застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки из-за конфликта Ирана и Израиля

SHOT: более 1300 летевших в РФ пассажиров Air Arabia застряли в ОАЭ и Шри-Ланке
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 1300 человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах ОАЭ и на Шри-Ланке. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

С 13 по 15 июня авиаперевозчик Air Arabia отменил восемь рейсов из Шарджи в Москву, так как маршруты проходили через иранское воздушное пространство, признанное небезопасным. В результате 1344 пассажира остались без четких планов на возвращение.

Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема также затронула транзитных пассажиров, которые не могут получить информацию о своих дальнейших перелетах.

До этого свыше 200 пассажиров самолета застряли на военной базе в Турции после аварийной посадки из-за истерики у пассажирки. Среди застрявших на борту были младенцы, больные диабетом и пенсионеры, а также женщина на четвертом месяце беременности. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства.

Ранее российским пассажирам Turkish Airlines рассказали, когда им доставят багаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами