Более 1,3 тыс. россиян застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки из-за конфликта Ирана и Израиля

SHOT: более 1300 летевших в РФ пассажиров Air Arabia застряли в ОАЭ и Шри-Ланке

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке свыше 1300 человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах ОАЭ и на Шри-Ланке. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

С 13 по 15 июня авиаперевозчик Air Arabia отменил восемь рейсов из Шарджи в Москву, так как маршруты проходили через иранское воздушное пространство, признанное небезопасным. В результате 1344 пассажира остались без четких планов на возвращение.

Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема также затронула транзитных пассажиров, которые не могут получить информацию о своих дальнейших перелетах.

До этого свыше 200 пассажиров самолета застряли на военной базе в Турции после аварийной посадки из-за истерики у пассажирки. Среди застрявших на борту были младенцы, больные диабетом и пенсионеры, а также женщина на четвертом месяце беременности. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства.

Ранее российским пассажирам Turkish Airlines рассказали, когда им доставят багаж.