В АТОР оценили, как быстро вывезут из ОАЭ застрявших там россиян

АТОР: вывезти застрявших в ОАЭ россиян Air Arabia за один день не сможет

Арабская авиакомпания Air Arabia не сможет вывезти за один день всех россиян, застрявших в ОАЭ. Авиаперевозчик ограничивается своими силами, а число пассажиров достигает двух тысяч, поэтому и времени на это уйдет больше, объяснил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Всех сегодня, конечно, не получится вывезти. Из того, что мы видим, перевозчик не задействует своих конкурентов по рынку, а вывозит всех самостоятельно», — отметил Мурадян.

По его мнению, если сегодня начнут отбывать первые рейсы, то вывезти всех россиян удастся за два-три дня.

Напомним, по данным АТОР, около двух тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В их числе те, кто отдыхал в Эмиратах, и те, кто следовал транзитом в Россию. Отмечается, что до конфликта Ирана и Израиля почти все маршруты из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана. Причем ОАЭ являются не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который туристы организуют поездки по множеству направлений.

В данный момент разные авиакомпании действуют по -разному: «Победа» предпочла вернуть пассажирам деньги и не летать, «Аэрофлот» планирует летать в обход с дозаправкой в Самаре. Air Arabia с 13 по 15 июня отменила восемь рейсов из Шарджи в Москву. Позднее стало известно, что с сегодняшнего дня арабский авиаперевозчик начнет вывозить застрявших в Эмиратах российских туристов.

Ранее в Совфеде РФ высказались о военном сотрудничестве с Ираном.