В Совфеде РФ высказались о военном сотрудничестве с Ираном

Климов: в договоре с Ираном есть основания для военного сотрудничества

В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном есть основания для военного сотрудничества. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В то же время он отметил, что Россия старается не участвовать в конфликтах.

«Наш президент проводит работу, связанную с поиском мирного урегулирования. Для этого Владимир Путин звонил и руководству Ирана, и руководству Израиля, и руководству США», — сказал Климов.

Соглашение было подписано 17 января 2025 года в Москве во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана. Документ предусматривает углубление отношений во всех сферах, укрепление кооперации в области безопасности и обороны, а также тесную координацию на региональном и глобальном уровнях. Законопроект был направлен в иранский парламент в начале мая. Там он был одобрен большинством голосов: из 212 присутствовавших на голосовании депутатов 191 проголосовал «за», восемь — «против», а еще трое воздержались.

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