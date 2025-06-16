Иран продлил отмену внутренних и международных авиарейсов до 14:00 16 июня. Об этом сообщила Организация гражданской авиации исламской республики, передает IRNA.

«Организация гражданской авиации объявила о продлении срока действия уведомления об аэронавигационном уведомлении (NOTAM) о закрытии воздушного пространства страны до 14:00 (13:30 мск) 16 июня», — говорится в сообщении.

Накануне генконсульство РФ в Дубае сообщило, что нарушения в работе авиакомпаний из-за эскалации между Ираном и Израилем затронули около 10 тысяч российских граждан, около трех тысяч не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». Ее целями стали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Ранее в Росавиации прояснили ситуацию с рейсами в ОАЭ на фоне обострения на Ближнем Востоке.