Два ДТП с автобусами в Подмосковье: 15 человек пострадали, двое умерли

В подмосковном Раменском муниципальном округе рейсовый автобус врезался в фуру. Пострадали 13 человек, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, ДТП произошло около 15:00 на 36-м километре трассы М-5 Урал. Сначала легковой автомобиль «Киа Спортейдж» столкнулся с грузовиком. Оба водителя вышли из транспортных средств, чтобы установить на дороге аварийный знак, как того требуют правила. В этот момент в автомобили въехал рейсовый автобус.
«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек (по уточненной информации пострадали 13 человек — «Газета.Ru») — пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.
Местная прокуратура взяла дело под контроль. Они дадут оценку соблюдения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
По данным Regions, ДТП произошло перед съездом на Жуковское шоссе в районе деревни Чулково. Участник аварии — автобус № 331 «Озеры-Котельники».
Пострадали водитель и женщина
Двум пострадавшим понадобилась госпитализация. Regions пишет, что сейчас в больнице находятся водитель и пассажир (совершеннолетний). Они в тяжелом состоянии. Baza выяснила, что у водителя диагностировали перелом голени и ребер. В минздраве добавили, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
В соцсетях распространилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что передняя часть автобуса разбита всмятку. Очевидцы и пассажиры пытаются помочь пострадавшим. Они сделали из окна проход, чтобы было легче эвакуировать пострадавших.
«Ехала на работу. Автобус мой попал в аварию. Там зажало женщину, водитель в хлам. У меня сломана левая рука. Ждем скорую. Тут ужас, что творится. Мы въехали в фуру. Водитель живой или нет — неизвестно, но весь в крови. Автобус распиливать надо», — рассказала пострадавшая, которая снимала видео.
Пострадавшим выплатят компенсацию
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что грузовик стоял без необходимых аварийных знаков в третьем ряду.
Все пострадавшие пассажиры получат страховые выплаты, отметили в Минтрансе.
«Перед выходом на рейс водитель прошел медицинский осмотр и был допущен к работе. Транспортное средство выпущено на линию в исправном состоянии», — сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Движение на участке шоссе затруднено.
Еще одно ДТП
На 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Подмосковье также столкнулись микроавтобус «Мерседес» и грузовик «КамАЗ». ДТП произошло около 14:30. В результате четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. Водитель и еще один пассажир находятся в больнице, рассказали в региональной прокуратуре.
«Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по данному факту (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — сказано в сообщении.
По данным ТВР24, оба участника ДТП двигались в попутном направлении. По неизвестной причине микроавтобус фактически «нырнул» под грузовик. Там было восемь пассажиров.
Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.