Володин заподозрил коррупцию в поставках жидкого мыла в школы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал провести антикоррупционную экспертизу из-за требования использовать в школах и детских лагерях только жидкое мыло. Его слова приводит РИА Новости.

«Вот мы взяли сейчас, ввели норматив, когда отменили в школах и детских лагерях мыло, у вас теперь только жидкое мыло, а это значит уже, что конструкции должны быть, пузыречки. А это все удорожание, удорожает содержание», — обратился Володин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Он также призвал провести антикоррупционную экспертизу по данному факту.

«Кто там лоббирует это жидкое мыло?» — отметил он.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова, что наличие жидкого мыла в школах и детских лагерях не является обязательным — «такого норматива нет».

В феврале сообщалось, что в Челябинске шестиклассник выпил жидкое мыло и отравился. Так он пытался заслужить доверие и откреститься от одноклассника, ставшего объектом буллинга.

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