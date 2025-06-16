В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ

Депутат Кошелев: требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат с 1 сентября

С 1 сентября в России ужесточаются требования к концессионерам, ответственным за объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, концессионеры с 1 сентября должны будут разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит оценивать и контролировать не только плановые показатели надежности и качества поставляемых услуг, но и экономический эффект от концессионного соглашения в целом, заявил депутат.

«То есть, концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счет тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», — продолжил парламентарий.

Он отметил, что высокий уровень изношенности коммунальной инфраструктуры является основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности. Согласно официальным данным, более 40% объектов инженерной инфраструктуры требуют замены.

Также Кошелев заявил, что были определены четкие требования, подтверждающие квалификацию концессионера. Так, учитываться будет наличие у него опыта эксплуатации объектов ЖКХ и успешной реализации инвестиционных программ, пояснил депутат.

«Кроме того, предусмотрен порядок передачи концессионеру безхозных сетей. Оформление права собственности и постановки на учет будет за счет концессионера, а не бюджета», — добавил парламентарий.

На прошлой неделе аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина заявила, что с 1 июля жилищно-коммунальные услуги подорожают для граждан России в среднем на 11,9%.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.